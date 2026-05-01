Fußball

Stuttgart. Der VfB Stuttgart hat Torhüter Alexander Nübel offiziell verabschiedet. Statt dessen wird der Fußball-Bundesligist in der kommenden Saison auf Eigengewächs Dennis Seimen setzen. Entsprechende Medienberichte decken sich mit dpa-Informationen. Seimen kehrt von einer Leihe zum SC Paderborn zurück, mit dem er am Montag den Bundesligaaufstieg schaffte. Nübel war insgesamt drei Jahre lang vom FC Bayern München ausgeliehen. Der Vertrag des Nationaltorwarts beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2030. In den Plänen der Münchner spielt der WM-Fahrer aber keine Rolle mehr. Der VfB hätte bei Ablöse und Gehalt finanziell viel investieren müssen, um Nübel fest zu verpflichten. Womöglich wechselt der 29jährige nun ins Ausland. (dpa/jW)

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