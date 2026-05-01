Tennis

Paris. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner hat seine Siegesserie auch bei den French Open fortgesetzt. Der 24jährige setzte sich in seinem Erstrundenmatch gegen den französischen Wildcard-Inhaber Clément Tabur mit 6:1, 6:3, 6:4 durch und feierte seinen 30. Sieg in Serie. Sinners nächster Gegner, der argentinische Sandplatzspezialist Juan Manuel Cerúndolo, dürfte ihn wohl schon etwas mehr fordern. Sinner will in Roland Garros den in seiner Titelsammlung noch fehlenden Grand-Slam-Turniererfolg holen. Er wäre der siebte männliche Tennisprofi mit Karriere-Grand-Slam – den Sieg bei allen vier Major-Turnieren. Seinem Dauerrivalen Carlos Alcaraz (23) war das Kunststück Anfang des Jahres mit dem Sieg bei den Australien Open gelungen. Der Spanier fehlt bei den French Open verletzt, auch deswegen gilt Sinner als haushoher Favorit auf den Turniersieg. Im Vorjahr hatte der Südtiroler trotz dreier Matchbälle gegen Alcaraz in einem Fünf-Satz-Finale verloren. (dpa/jW)

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