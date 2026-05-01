Eishockey

Las Vegas. Die Vegas Golden Knights haben zum dritten Mal in den vergangenen neun Saisons die Finalserie der NHL erreicht. Gegen das ursprünglich favorisierte Team der Colorado Avalanche gewannen die Golden Knights am Mittwoch Spiel vier der Western-Conference-Finals mit 2:1 und entschieden die Serie mit einem sogenannten Sweep von 4:0 für sich. Vegas ging auf heimischem Eis im ersten Drittel durch Mannschaftskapitän Mark Stone früh in Führung und baute diese durch Cole Smith spät im dritten Drittel aus. Der Anschluss von Colorados Gabriel Landeskog zwei Minuten vor Spielende kam zu spät. Im Finale um den Stanley Cup treffen die Vegas Golden Knights entweder auf die Montreal Canadiens oder die Carolina Hurricanes. (dpa/jW)

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