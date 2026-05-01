Kunst

Eine Ausstellung des Künstlers Holger John an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste (HfBK) wird immer wieder durch Protestaktionen behindert. Bereits vor seiner aktuellen Schau im Glaskuppelbau der Hochschule habe es Hinweise auf erhebliche Störversuche gegeben, sagte er der dpa. In den vergangenen Tagen sei ein Banner für die Ausstellung zerschnitten und ein Gittertor vor dem Gebäude wiederholt mit Schlössern blockiert worden. Anlass sollen laut John Bilder sein, die ihn zusammen mit Rammstein-Sänger Till Lindemann zeigen, dem mehrere Frauen sexuelle Gewalt vorwerfen. Rektor Oliver Kossack und Kanzler Jochen Beißert ist nach eigenen Angaben nicht bekannt, wer hinter den Beschädigungen steckt. Allerdings habe es von studentischer Seite Vorbehalte gegen die Ausstellung gegeben. »Nach der Eröffnung wandten sich Studierende an die Hochschulleitung, trugen ihre Kritik vor und stellten Fragen zur Ausstellung und deren Rahmen. Die Studierenden machten deutlich, dass sie Handlungen des Künstlers ablehnend gegenüberstehen, weil sie diese im Widerspruch zum Mission Statement (Leitbild, jW) der Hochschule verstehen«, teilte die Leitung mit. (dpa/jW)

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