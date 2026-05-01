Grenzüberschreitende Vermögen

Zürich. Hongkong hat die Schweiz als wichtigsten Finanzplatz für grenzüberschreitende Vermögen abgelöst. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten »Global Wealth Report 2026« der Boston Consulting Group wuchs das in Hongkong verwaltete Auslandsvermögen dank Zuflüssen aus China und mehr Börsengängen 2025 auf 2,95 Billionen US-Dollar, womit die asiatische Metropole knapp an der Schweiz vorbeizog, die auf 2,94 Billionen US-Dollar ‌kam. Hongkong dürfte diese Spitzenposition dauerhaft verteidigen, da die Finanzzentren in Asien schneller wachsen als die europäischen und da es als ‌Tor Chinas zu den globalen Märkten fungiere. Gleichzeitig seien die großen Schweizer Banken auch in Asien sehr aktiv, während geopolitische Unsicherheiten die Rolle der Schweiz als sicherer Hafen stärkten. (Reuters/jW)

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