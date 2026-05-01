Umwelt

Rio de Janeiro. 2025 wurde im brasilianischen Amazonasgebiet erstmals weniger abgeholzt als zu Beginn der Aufzeichnung 2019. Mit 985.000 Hektar sei 20,6 Prozent weniger Vegetation als 2024 verlorengegangen, teilte Mapbiomas am Mittwoch mit. Grund sind laut dem Überwachungsnetzwerk »mehr Kontrollen und Sanktionen«. 99 Prozent der Abholzungen verursache, berücksichtige man Brandschäden nicht, weiterhin die Landwirtschaft. Die Waldverluste seien noch immer enorm: Jede Sekunde werden fünf Bäume gefällt. (AFP/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!