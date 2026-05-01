Arbeitszeit

Berlin. Jede zweite Frau und jeder siebte Mann arbeiteten 2025 laut dem Statistischen Bundesamt mit verringertem Stundenumfang. Damit habe die Teilzeitquote einen neuen Höchststand erreicht, hieß es am Mittwoch. Auch bei Eltern zwischen 25 und 49 Jahren seien es häufiger die Frauen, die ihre Arbeitszeit reduzierten. Angestiegen sei die Quote zudem bei älteren Beschäftigten: Bereits bei 60jährigen liege sie über dem Durchschnitt; bei 70jährigen überwiege Teilzeit mit 90,3 Prozent. (Reuters/jW)

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