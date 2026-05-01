Linke Bündnisse

Athen. Der frühere griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat eine neue Partei gegründet. Der 51jährige stellte am Dienstag in Athen die »Griechische Linksallianz« vor, mit der er bei der nächsten Parlamentswahl gegen die konservative Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis antreten will. Tsipras war 2015 als Chef der linken Syriza-Partei ins Regierungsamt gekommen und während der damaligen Schuldenkrise zunächst auf Konfrontationskurs zu den internationalen Gläubigern Griechenlands gegangen – denen er später aber nachgab. Nach der Wahlniederlage Syrizas 2023 trat Tsipras als Vorsitzender zurück. Die nächste Parlamentswahl ist für 2027 geplant. Umfragen zufolge könnten bis zu 18 Prozent der Wähler eine von Tsipras geführte Partei unterstützen. (AFP/jW)

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