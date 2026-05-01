Selbstbestimmungsrecht

Edinburgh. Das schottische Parlament hat sich für ein neues Unabhängigkeitsreferendum ausgesprochen. Die Abgeordneten in Edinburgh stimmten am Dienstag mit 72 zu 55 Stimmen dafür, dass die britische Regierung die Befugnis zur Abhaltung eines solchen Referendums übertragen soll. Der Antrag war von Schottlands Regierungschef John Swinney eingebracht worden, dem Vorsitzenden der für die Unabhängigkeit eintretenden Schottischen Nationalpartei SNP. »Mit dem Mandat des Parlaments werde ich nun den Dialog mit der britischen Regierung aufnehmen«, sagte Swinney. Gespräche mit Premierminister Keir Starmer seien in den kommenden zwei Wochen geplant. »Die britische Regierung unterstützt weder die Unabhängigkeit noch ein weiteres Referendum«, erklärte allerdings umgehend ein Regierungssprecher. Vor dem verlorenen Unabhängigkeitsreferendum 2014 habe es noch einen breiten Konsens gegeben, dass eine Volksabstimmung abzuhalten sei. »Einen solchen Konsens gibt es heute nicht«, hieß es weiter. (AFP/jW)

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