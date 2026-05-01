EU-Wahrheitsregime

Berlin. Nach Angaben des von der EU sanktionierten Berliner Journalisten Hüseyin Doğru ist jetzt auch seine Mutter davon betroffen. »Nun haben sie das Bankkonto meiner Mutter, einer Rentnerin, gesperrt und behaupten, ich ›kontrolliere‹ dieses auch irgendwie«, schrieb Doğru am Mittwoch auf X. Angeführt ist ein an eine Frau Doğru adressiertes Schreiben, augenscheinlich von der Comdirect, einer Commerzbank-Tochter, in dem die Sperre mit einem »bestehenden Kontrollverhältnis über die Gelder durch ihren Sohn« begründet wird. Seine Mutter habe keine offizielle Mitteilung von einer deutschen Behörde erhalten, so Doğru. »Die kollektive Bestrafung meiner Familie durch Deutschland geht weiter.« (jW)

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