Leichtathletik

Bad Bergzabern . Der Stabhochspringer Torben Blech muss die Saison nach einem schweren Wettkampfunfall beenden. »Schwere Zeiten stehen bevor. Schwere Verletzung und Saisonaus – weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen«, teilte der 31jährige bei Instagram mit. Dort postete er auch ein Video von dem schlimmen Unfall. Darauf ist zu sehen, wie er beim Leichtathletikmeeting im rheinland-pfälzischen Bad Bergzabern neben der Matte landet. »Ich bin mit dem Unterschenkel auf dem Asphalt aufgekommen und mit dem Oberkörper bis zur Hüfte auf der Matte gelandet. Meinem Kopf ist zum Glück nichts passiert«, sagte Blech der Siegener Zeitung. »Wie es dazu gekommen ist, kann ich technisch gar nicht beschreiben. Das ist das erste Mal, dass mir das in sieben Jahren passiert ist.« Der Leverkusener musste seinen Wettkampf nach einem Versuch bei 5,45 Metern abbrechen. (dpa/jW)

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