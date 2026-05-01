Paderborn. Mit Sicherheitsabstand zu ihren aufgebrachten Fans standen die trauernden Wolfsburger Spieler auf dem Paderborner Rasen und versuchten, das Unfassbare zu verarbeiten. Der Volkswagen-Klub ist aus der Fußballbundesliga abgestiegen. Das Team von Trainer Dieter Hecking hat die Relegation gegen den SC Paderborn auf dramatische Weise verloren. Die lange in Unterzahl spielenden Niedersachsen unterlagen beim Zweitligadritten im Rückspiel am Montag mit 1:2 nach Verlängerung. Der SCP bejubelte den dritten Aufstieg in die Erstklassigkeit nach 2014 und 2019.

Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Paderborner Stadion erzielten Filip Bilbija (38. Minute) und Laurin Curda (100.) die Tore für die von Ralf Kettemann trainierten Gastgeber. Für Wolfsburg reicht es dagegen nur zu einem schnellen Tor. Der Führungstreffer von Dženan Pejčinović (3.) war zu wenig. Joakim Mæhle sah Gelb-Rot (14.) und schwächte seine Mannschaft, die ihre Aufholjagd der vergangenen Wochen nicht vollenden konnte, entscheidend. Nach dem Abpfiff feierten die Paderborner Spieler mit Fans auf dem Rasen, die organisiert den Platz stürmen durften. »Kommt auf den Rasen, feiert mit uns, Paderborn ist in der ersten Liga!«, rief der Stadionsprecher. Mit acht Punkten aus den letzten fünf Bundesligaspielen hatte sich der VfL Wolfsburg überhaupt erst die Chance in den Entscheidungsspielen erarbeitet. Am Ende einer von Anfang an völlig verkorksten Saison stehen nun Trauer und Enttäuschung. (dpa/jW)