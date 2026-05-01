Samsung-Gewerkschaft

Seoul. Eine Gewerkschaft, die beim südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung Electronics Beschäftigte in den Nicht-Halbleiter-Sparten vertritt, hat eine einstweilige Verfügung gegen eine laufende Abstimmung ‌über höhere Boni beantragt. Den Mitgliedern ist das Recht abgesprochen worden, sich an der Abstimmung der Beschäftigten aus ‌der Halbleitersparte zu beteiligen. Dabei soll ein von der Regierung vermittelter Kompromiss eingegangen werden, um einen 18tägigen Streik zu verhindern. (Reuters/jW)

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