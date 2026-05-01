USA, Indien, Australien und Japan

Neu-Delhi. Die USA, Indien, Australien und Japan haben sich laut US-Außenminister Marco Rubio auf eine engere Zusammenarbeit in der Seeschiffahrt und beim Abbau von Mineralien verständigt. Die Quad-Gruppe gilt als wirtschaftliches Gegengewicht zu China. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums erklärte, eine Zusammenarbeit solle sich »nicht gegen eine dritte Partei« richten. US-Präsident Donald Trump hatte eine Kooperation mit Beijing zuvor überschwenglich als Zweier-Gruppe (»G2«) bezeichnet. Auf ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Quad-Gruppe wollte er sich bislang nicht festlegen. (AFP/jW)

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