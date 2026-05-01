Tarifverhandlungen

Berlin. Nach der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für die rund 9.000 Beschäftigten der Postbank hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch bis Sonnabend zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Zusätzlich ist eine Protestdemonstration anlässlich der Hauptversammlung der Postbank-Mutter Deutsche Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main geplant, wie Verdi am Dienstag mitteilte. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um acht Prozent, mindestens jedoch 300 Euro monatlich, sowie 200 Euro mehr Ausbildungsvergütung. Den Angaben zufolge bot die Postbank bislang eine Erhöhung der Gehälter um 2,4 Prozent in diesem und um 2,3 Prozent im kommenden Jahr. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 15. Juni geplant. (AFP/jW)

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