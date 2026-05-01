EU gibt grünes Licht

Gelsenkirchen. Der Mineralölkonzern BP darf seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den Betreiber Klesch-Gruppe verkaufen. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit. Die Unternehmen hätten nur eine begrenzte gemeinsame Marktstellung. Die Raffinerie Gelsenkirchen ist eine der größten des Landes. Der aus zwei Standorten bestehende Komplex kann jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten. Hergestellt werden vor allem Kraftstoffe. Mitsamt Tanklager in Bottrop beschäftigt der Betrieb laut BP-Angaben von März rund 1.800 Menschen. (dpa/jW)

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