Statistisches Landesamt

Halle. In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen fertiggestellt worden. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, sank die Zahl der fertiggestellten Wohnungen 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 25,2 Prozent auf 2.488 Einheiten. 2024 waren noch 3.328 Wohnungen gebaut worden. Auch die Zahl der insgesamt abgenommenen Wohn- und Nichtwohngebäude ging zurück. Sie sank um 11,7 Prozent auf 2.572 Gebäude. Beim Bau von Nichtwohngebäuden stieg die Zahl leicht um 2,3 Prozent auf 631. Dazu zählen unter anderem Fabriken, Lagerhallen, Handelsgebäude sowie Hotels und Gaststätten. (dpa/jW)

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