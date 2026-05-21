-
21.05.2026, 17:42:54
- → Inland
Wir sprechen für die Mehrheit der 70 Millionen Besucher
Der Palast der Republik wurde am 23. April 1976 eröffnet, das ist nun 50 Jahre her. Aus Anlass dieses Jubiläums haben wir mit Rudolf Denner und Joachim Thiele vom Freundeskreis Palast der Republik über ihre Ausstellung in der jW Maigalerie gesprochen.
37. Wanderausstellung des Freundeskreis »Palast der Republik« noch bis zum 11. Juni 2026 in der Maigalerie der Tageszeitung junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin
Unabhängiger Journalismus braucht deine Unterstützung.
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 3,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!