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20.05.2026, 18:31:05
- → Kapital & Arbeit
Samsung: Gewerkschaften blasen Streik in letzter Minute ab
Suwon. Die Gewerkschaften haben den für Donnerstag angekündigten Generalstreik beim südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung Electronics in letzter Minute abgesagt. Wie am Mittwoch abend bekannt wurde, haben sich Unternehmen und Arbeitervertreter auf einen Entwurf für einen Auszahlungsdeal geeinigt. Noch im Tagesverlauf hatten die Gewerkschaften die Verhandlungen für gescheitert erklärt und für Donnerstag einen bis zu 18 Tage währenden Ausstand ihrer rund 50.000 Mitglieder angekündigt.
Details zu der Einigung waren am Mittwoch abend noch nicht bekannt, sollen aber in Kürze veröffentlicht werden. Ab Freitag bis Mittwoch kommender Woche können die Gewerkschaftsmitglieder dann über die Annahme oder Ablehnung abstimmen. Gewerkschaftsführer Choi Seung-ho teilte mit, er rechne mit einer Zustimmung.
Die eigentlich schon als gescheitert geltenden Verhandlungen waren fortgesetzt worden, nachdem sich Arbeitsminister Kim Young-hoon persönlich als Mediator eingebracht hatte. (Reuters/jW)
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