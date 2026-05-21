Krieg in der Ukraine

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Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat eine Verstärkung der Streitkräfte in der Richtung Tschernihiw-Kiew im Norden des Landes angekündigt. Erkenntnisse der Geheimdienste über russische Pläne für Offensivoperationen dort seien analysiert worden, schrieb er am Mittwoch in sozialen Medien nach einem Stabstreffen. Die Ukraine bereite Reaktionen auf jedes mögliche Szenario vor. Er habe auch das Außenministerium beauftragt, zusätzlichen diplomatischen Einfluss auf Belarus vorzubereiten. Selenskyj spricht seit Wochen davon, dass Russland versuche, Belarus in den Krieg hineinzuziehen. Moskau wolle von belarussischem Boden aus in Richtung Tschernihiw-Kiew marschieren oder sogar ein Belarus benachbartes NATO-Land angreifen, behauptete er etwa Ende vergangener Woche. Er berief sich dabei auf angebliche Geheimdienstinformationen und nannte keine Details. Kiew habe Informationen über Vorbereitungen neuer Mobilisierungsschritte Moskaus, gab Selenskij außerdem an, ohne Belege zu nennen. (dpa/jW)

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