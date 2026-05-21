Imperialismus

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Washington. Die USA verschärfen ihre Politik der Intervention und Destabilisierung gegenüber Kuba weiter. In einem Videoappell hat US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch die Kubanerinnen und Kubaner zur Abkehr von der sozialistischen Führung aufgerufen. »Präsident Trump bietet einen neuen Weg zwischen den USA und einem neuen Kuba an«, sagte Rubio in seiner Videobotschaft auf Spanisch. Das einzige Hindernis, das einer »besseren Zukunft« für Kuba im Wege stehe, sei die politische Führung. Rubios Videobotschaft wurde wenige Stunden vor einer Pressekonferenz des US-Justizministeriums in Miami verbreitet. Darin wollte der amtierende Justizminister Todd Blanche nach übereinstimmenden Angaben verschiedener US-Medien eine Anklage gegen den früheren kubanischen Präsidenten Raúl Castro verkünden. Das könnte einer US-Militäraktion vorausgehen. Rubio sagte in der Videobotschaft: »Die einzige Rolle der sogenannten Regierung besteht darin, von euch zu verlangen, weiterhin ›Opfer‹ zu bringen und jeden zu unterdrücken, der es wagt, sich zu beschweren.« Durch eine Ölblockade haben die USA in den vergangenen Monaten die Wirtschaftskrise auf Kuba weiter zugespitzt. (AFP/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!