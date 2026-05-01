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19.05.2026, 18:25:07
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Trumps »Board of Peace« warnt vor Finanzierungsengpass
Genf. Der von US-Präsident Donald Trump gegründete »Friedensrat« dringt auf eine raschere Auszahlung der zugesagten Hilfsgelder für den Wiederaufbau des Gazastreifens. In einem Bericht an den UN-Sicherheitsrat, der der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag, warnte das Gremium vor einem Finanzierungsengpass. Die Lücke zwischen Zusagen und tatsächlichen Auszahlungen müsse geschlossen werden. Bislang haben Mitgliedstaaten 17 Milliarden Dollar zugesagt. Die Gesamtkosten für den Wiederaufbau des nach mehr als zweieinhalb Jahren israelischer Bombardierung weitgehend zerstörten Gebiets werden jedoch auf mehr als 70 Milliarden Dollar geschätzt. Das Geld soll in den Wiederaufbau fließen und die Arbeit einer neuen, von den USA unterstützten Übergangsregierung finanzieren.
Dem Bericht zufolge sind 85 Prozent der Gebäude und der Infrastruktur im Gazastreifen zerstört. Rund 70 Millionen Tonnen Trümmer müssten beseitigt werden. (Reuters/jW)
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