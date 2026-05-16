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15.05.2026, 18:50:29
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Deutsche Auswahl verliert WM-Auftakt gegen Finnland
Zürich. Das deutsche Eishockeynationalteam ist mit einer Niederlage gegen Finnland in die Weltmeisterschaft in der Schweiz gestartet. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis unterlag dem Olympia-Dritten in Zürich mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Stefan Loibl von den Straubing Tigers traf für die Auswahl in der 49. Minute.
Anton Lundell (9. Minute), Jesse Puljujärvi (44.) und Aatu Raty (56.) schossen die Tore für den Favoriten. Die ersten beiden Treffer fielen in deutscher Unterzahl. Das deutsche Team blieb dagegen in mehreren Powerplay-Situationen erfolglos. Am Sonntag folgt das nächste Spiel der Mannschaft gegen Lettland.
Parallel dazu gewannen die Kanadier 5:3 gegen Schweden. (dpa/jW)
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