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15.05.2026, 16:55:40
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Schauspieler Günther Maria Halmer ist tot
München. Der als »Tscharlie« in der Kultserie »Münchner Geschichten« bekanntgewordene Schauspieler Günther Maria Halmer ist tot. Der gebürtige Rosenheimer sei am Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben, teilte das Münchner Residenztheater am Freitag mit. Im vergangenen Jahr war Halmer auf die Bühne des Residenztheaters zurückgekehrt, wo er in dem Stück »Gschichtn vom Brandner Kaspar« von Franz Xaver Kroetz die Titelfigur spielte. Es sollte seine letzte Rolle sein.
Seit seinem TV-Debüt Mitte der 1970er Jahre in Helmut Dietls »Münchner Geschichten« stand Halmer für hochwertige und abwechslungsreiche Fernsehunterhaltung. In zahlreichen Filmen und Serien reifte der markige Oberbayer zum vielseitigen Darsteller, der auch in internationalen Produktionen wie »Gandhi« überzeugte. Er stand neben Stars wie Senta Berger, Hanna Schygulla und Meryl Streep vor der Kamera. (dpa/jW)
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