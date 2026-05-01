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Lyrische Hausapotheke

Fahrrad mit Kindersitz

Von Kai Pohl

Son Fahrrad

gelehnt an eine Kneipenmauer

wirft wohl

die Frage auf

wie denn zu Hause

die zwei

oder drei

oder mehr

allein

ihr Glück machen

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Erschienen in der Ausgabe vom 26.05.2026, Seite 11, Feuilleton
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