Parlamentswahlen

Nikosia. Bei den Parlamentswahlen in Zypern haben die Konservativen der Demokratischen Gesamtbewegung (Disy) gewonnen. Nach Auszählung von 85 Prozent der Stimmen kamen sie auf rund 27 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurde die linke AKEL-Partei mit 23,8 Prozent. Drittstärkste Kraft wurde die ultrarechte Partei Nationale Volksfront (Elam) mit etwa elf Prozent. Dies teilte das zyprische Innenministerium am Sonntag abend mit. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 66,6 Prozent. Direkte Auswirkungen auf die Regierung hat die Wahl jedoch nicht: Die politische Macht liegt laut Verfassung beim Staatsoberhaupt, das direkt vom Volk gewählt wird. Der konservative Präsident Nikos Christodoulidis, seit 2023 im Amt, führt die Regierung. (dpa/jW)

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