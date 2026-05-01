Repressionen

Ankara. Die türkische Polizei hat am Sonntag den Sitz der größten Oppositionspartei CHP in Ankara gestürmt. Hunderte Beamte der Bereitschaftspolizei drangen unter Einsatz von Tränengas in das von Parteimitgliedern blockierte Gebäude ein, wie ein AFP-Journalist beobachtete. Dort hielt sich der zuvor per Gerichtsentscheidung abgesetzte Parteichef Özgür Özel auf. Er wurde dazu gezwungen, die Parteizentrale zu verlassen. Die gewaltsame Erstürmung der CHP-Zentrale ist eine weitere Eskalation im Vorgehen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gegen politische Rivalen. »Erdoğan hat den Verstand verloren«, sagte Özel gegenüber AFP am Sonntag abend. »Sie haben unsere Zentrale gestürmt, Tränengas benutzt, uns mit Schlagstöcken verprügelt, das Gebäude verwüstet und uns rausgeworfen.« (AFP/jW)

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