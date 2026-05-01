In nur einem Quartal

Berli n. Die Finanzlage der gesetzlichen Pflegeversicherung hat sich seit Jahresanfang weiter verschlechtert. Im ersten Quartal habe die Pflegeversicherung ein Minus von 667 Millionen Euro verzeichnet, obwohl sie gleichzeitig 800 Millionen Euro aus einem Darlehen bekommen habe, teilte der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen am Sonnabend mit. Für dieses Jahr rechnet er nun mit einem Defizit von einer Milliarde Euro. Dabei ist das Darlehen des Bundes in Höhe von 3,2 Milliarden Euro bereits eingerechnet. (dpa/jW)

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