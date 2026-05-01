Kritik von Die Linke

Berlin. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will härter gegen »Linksextremismus« vorgehen. Der Verfassungsschutz sei »gut ausgerüstet« im Kampf gegen den »Rechtsextremismus« und den islamistischen Terrorismus, sagte Dobrindt den Funke-Zeitungen vom Sonntag. »Aber der Kampf gegen den Linksextremismus war in den vergangenen Jahren nicht im Fokus der Politik.« Daher lege er »jetzt einen zusätzlichen Schwerpunkt darauf«. Dobrindt verwies dabei erneut auf den nicht aufgeklärten Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz im Januar.(AFP/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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