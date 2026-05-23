Die Fußballweltmeisterschaft der Männer steht an: in Kanada, Mexiko und den USA. Letztere sind neben überteuerten WM-Tickets auch für ihre Rädelsführerschaft des westlichen imperialistischen Blocks bekannt. Nach wie vor scheint ihre größte Angst ein widerständiges Volk und eine sozialistische Gesellschaftsordnung im deklarierten »Hinterhof« der Vereinigten Staaten zu sein.

Um dem kubanischen Volk Solidarität gegen wirtschaftliche und militärische Aggression zu zeigen, wird unsere traditionelle Sticker- und Plakat-Serie der Tageszeitung junge Welt zur WM erweitert. Nachdem Companero Fidel Castro bereits Teil dieser Serie ist, kommt in diesem Jahr die zweite Führungsperson der Kubanischen Revolution hinzu. Comandante Ernesto »Che« Guevara ist der diesjährige Ehrenspielführer der junge Welt-Sammelkartenmannschaft.

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Das zugehörige Sammelpaket ist ab sofort bestellbar unter aktionsbuero@jungewelt.de oder jungewelt.de/aktionspaket-fussball.

Denn sowohl auf dem Platz als auch für die Kubanische Revolution gilt: ¡Hasta la victoria siempre!