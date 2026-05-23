Unter dem Motto »Im Widerstand gegen ihre Kriege« kehrt das junge Gestalterkollektiv Rotes Atelier zurück in die jW-Maigalerie.

Medial interdisziplinär eint die Künstlerinnen und Künstler das Verständnis, dass Widerstand angesichts von Krise, Militarisierung, Wehrpflicht und Sozialabbau wirkmächtig sein kann – und auch wirkt. Die Ausstellung fragt, wie sozialistische Gestalterinnen und Gestalter diesen Widerstand unterstützen können und welche Aufgaben der progressive Kunst- und Kulturbetrieb hat.

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Das Eröffnungswochenende vom 24. bis 26. Juli 2026 wird der Vernetzung und Diskussion über kollektive Formen des Protests in der Gestaltung Raum geben. Podiumsdiskussionen, Lesungen, Filmscreenings und weitere Formate stehen auf dem Programm in der Galerie der Tageszeitung junge Welt.

Integrierend, einbindend muss der Widerstand gegen ihre Kriege sein, um die Vereinzelung zu überwinden. Daher ruft das Rote Atelier auf, Arbeiten zu diesem Thema einzureichen: Wer sich beteiligen möchte, findet weitere Informationen dazu vorrangig auf der Social-Media-Präsenz des Kollektivs Rotes Atelier.