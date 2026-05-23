Events

Kiezspaziergang in Berlin-Lichtenberg – Geschichte des deutschen Faschismus. Spaziergang durch die Geschichte des Weitlingkiezes unter der faschistischen Herrschaft und an Orte des Widerstands. Sonnabend, 23.5., 16 Uhr, U-Bahnhof Berlin-Lichtenberg (Ausgang Weitlingstraße)

CSD in Hannover (Niedersachsen). Mit Demo und Straßenfest. Sonnabend/Sonntag, 23./24.5., jeweils ab 12 Uhr, Opernplatz. Informationen: hannovercsd.de

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!