Agrarwirtschaft

Brüssel. Die EU-Staaten haben eine zeitweise Aufhebung der Zölle auf stickstoffbasierte Düngemittel aus allen Ländern außer Russland und Belarus beschlossen. Die Aussetzung soll auf ein Jahr begrenzt sein, ferner gilt eine Obergrenze für die zollfreie Einfuhr, wie der Rat der Mitgliedsländer am Freitag mitteilte. Die Maßnahme soll angesichts der hohen Düngerpreise infolge des Iran-Kriegs Abhilfe schaffen, sie betrifft stickstoffbasierte Düngemittel und deren Grundstoffe. Bislang gilt ein Zollsatz von 6,5 Prozent für stickstoffbasierte Düngemittel und 5,5 Prozent für Ammoniak. Die Vorschläge für die Abschaffung stammen noch aus der Zeit vor dem Iran-Krieg. Sie waren ursprünglich dazu gedacht, die Abhängigkeit von Düngemitteln aus Russland zu verringern. (AFP/jW)

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