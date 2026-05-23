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Brno. Am Freitag hat in der tschechischen Stadt Brno das traditionelle Pfingsttreffen der Sudetendeutschen begonnen. Der sogenannte Sudetendeutsche Tag findet dabei erstmals in der Tschechischen Republik statt. Bei der Eröffnungsveranstaltung in Kooperation mit dem Festival »Meeting Brno« gab es starke Sicherheitsvorkehrungen. Nicht weit entfernt hielten Demonstranten ein Spruchband mit der Aufschrift »Gegen eine weitere Aufweichung der Beneš-Dekrete« hoch. Diese bildeten nach dem Zweiten Weltkrieg und den Schrecken der Nazibesatzung die Grundlage für die Umsiedlung der rund drei Millionen Sudetendeutschen. Zur Hauptveranstaltung am Sonntag wird der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erwartet. Vertreter der tschechischen Regierung wollen dem Treffen fernbleiben. (dpa/jW)

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