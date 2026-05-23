Trump-Diplomatie

Washington. Die USA haben Waffenlieferungen an Taiwan nach Pentagon-Angaben wegen des Iran-Kriegs auf Eis gelegt. Marinestaatssekretär Hung Cao sagte am Donnerstag (Ortszeit) im US-Kongress, für eine geplante Rüstungslieferung im Umfang von 14 Milliarden US-Dollar an Taiwan gebe es »eine Pause, um sicherzustellen, dass wir die Munition haben, die wir für ›Epic Fury‹ brauchen«. Unter dem Namen »Epic Fury« firmiert der illegale US-Angriffskrieg gegen Iran. US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche Beijing besucht, das darauf besteht, dass Taiwan nach dem Völkerrecht zu China gehört. Auf dem Rückflug hatte Trump gesagt, dass er die Frage der Waffenlieferungen in künftigen Gesprächen mit der Volksrepublik als »Verhandlungsmasse« nutzen wolle. Allerdings existiert in den USA ein Gesetz, das sie zur Ausstattung Taiwans mit »Verteidigungswaffen« verpflichtet. (AFP/jW)

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