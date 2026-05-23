Mehr Leistungen

Berlin. Patienten sollen in Apotheken künftig mehr Leistungen bekommen können. Das sieht ein Gesetz der Regierungskoalition vor, das der Bundestag am Freitag beschlossen hat. Konkret sollen Apotheken unter anderem neue Leistungen zur Vorbeugung und Früherkennung anbieten können, außerdem alle Schutzimpfungen mit sogenannten Totimpfstoffen. Apotheken sollen in bestimmten Fällen auch verschreibungspflichtige Medikamente abgeben können, ohne dass ein ärztliches Rezept vorliegt. Das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren. (dpa/jW)

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