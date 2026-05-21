Fußball

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Berlin. Im Dezember moderiert er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill die große TV-Show »Wetten, dass …?« Ein halbes Jahr vorher ist Tom Kaulitz als rasender Reporter bei der Fußball-WM unterwegs. Der Gitarrist von Tokio Hotel ist rund um das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko für Magenta TV im Einsatz. Kaulitz ergänzt das prominent besetzte WM-Team der Telekom um Johannes B. Kerner, Laura Wontorra, Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels und Tabea Kemme. (dpa/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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