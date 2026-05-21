Fußball

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Katowice. Weltmeister, deutscher Meister und polnischer Pokalsieger ist Lukas Podolski schon – und bald auch Besitzer eines Fußballklubs? Wie der frühere Bundesligastürmer des 1. FC Köln und des FC ­Bayern München mitteilte, will er den polnischen Verein Górnik Zabrze übernehmen. Er hält bereits Anteile an dem Verein in Oberschlesien, für den er seit 2021 spielt. »Jetzt kaufe ich den Rest«, sagte Podolski. Einen Preis gebe es noch nicht. In diesen Tagen soll der Stadtrat entscheiden, ob die kommunalen Anteile an den Weltmeister von 2014 übertragen werden. In Polen würden Vereine städtisch geführt, erklärte Podolski am Rande einer Reise von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in Katowice. (dpa/jW)

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