Fußball

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Berlin. Nach der Debatte um Manuel Neuer und Oliver Baumann plant Bundestrainer Julian Nagelsmann offenbar eine weitere Torwartüberraschung. Neben dem Stuttgarter Alexander Nübel als Nummer drei soll auch Jonas Urbig vom FC Bayern München bei der WM in Amerika dabei sein – als »Trainingstorhüter«, wie die Bild-Zeitung und Sky berichten. Unklar ist, ob der 22jährige einen festen Kaderplatz bekommt und damit vier Schlussmänner im Aufgebot sind oder ob er nur als eine Art Turnierazubi mitreist. Beides wäre ein WM-Novum für das DFB-Team. (dpa/jW)

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