Fernsehen

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Die ehemalige italienische Abgeordnete Alessandra Mussolini hat in ihrem Heimatland die Promiausgabe der Fernsehshow »Big Brother« gewonnen. Die 63 Jahre alte Enkelin des faschistischen Diktators Benito Mussolini (1883–1945) setzte sich nach mehr als 1.500 Stunden Reality-TV gegen insgesamt 15 Konkurrenten durch. Ihren Erfolg im Privatsender Canale 5 bejubelte sie mit den Worten: »Ich habe alles in vollen Zügen genossen, so wie ich bin. Ich bereue es nicht.« Für den Sieg bekommt sie 100.000 Euro, davon spendet sie die Hälfte. Mussolini war Abgeordnete im Europaparlament, saß aber auch schon in beiden italienischen Parlamentskammern. Sie gehörte zunächst einer neofaschistischen Kleinstpartei an, später der rechten Forza Italia des mehrfachen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Inzwischen zog sie zur ebenfalls rechten Regierungspartei Lega weiter. Vor ihrer Politkarriere war sie als Model, Schauspielerin und Sängerin tätig. (dpa/jW)

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