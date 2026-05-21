Automobilbranche

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Rennes. Der chinesische Autobauer Dongfeng wird Elektroautos in einem Werk der Opel-Mutter Stellantis in Rennes in der Bretagne bauen. Die dort gefertigten Modelle seien für den europäischen Markt bestimmt, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Stellantis werde einen Mehrheitsanteil von 51 Prozent haben, Dongfeng 49 Prozent‚. Zu finanziellen Details machten sie keine Angaben. Überlegungen zur Beteiligung chinesischer Autobauer an Autofabriken gibt es auch in der BRD. (AFP/jW)

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