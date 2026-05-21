Chipindustrie

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Seoul. Gewerkschaften haben beim südkoreanischen Technologiekonzern Samsung Electronics ab Donnerstag zu Streiks aufgerufen. Die Arbeitervertreter kündigten am Mittwoch Ausstände bis zum 7. Juni an, Verhandlungen mit der Geschäftsführung seien gescheitert. Sie gehen von bis zu 50.000 Streikteilnehmern aus. Gegenstand der Auseinandersetzung ist die Frage nach der Verteilung hoher Gewinne der Techbranche im Zuge des KI-Booms. Die Gewerkschaften fordern sieben Prozent mehr Lohn und höhere Zusatzzahlungen. Im Fall eines Ausstands werden heftige ökonomische Folgen für das Land erwartet. (AFP/jW)

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