Handelsbeziehungen USA-EU

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Brüssel. Die EU hat am Mittwoch eine vorläufige Einigung über ein Gesetz zur Abschaffung von Einfuhrzöllen auf US-Waren erzielt. Damit wurde ein wichtiger Teil des im vergangenen Juli mit Washington geschlossenen Handelsabkommens umgesetzt, was höhere US-Zölle auf EU-Produkte abwenden dürfte. Der Gesetzestext ebnet ‌den Weg für Zollsenkungen der EU auf US-Produkte, enthält jedoch auch Schutzmaßnahmen. So soll das geplante Gesetz zunächst Ende 2029 auslaufen. Ferner können die EU-Zugeständnisse ausgesetzt werden, sollten die USA ihre Zölle nicht wie vereinbart senken. Auch ein Schutzmechanismus für den Fall erheblicher nachteiliger Folgen für die europäische Industrie ist vorgesehen. (Reuters/jW)

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