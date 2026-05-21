Digitale Infrastruktur

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Berlin. Der französische Rüstungskonzern Thales und die Alphabet-Tochter Google Cloud wollen mit einem neuen Cloud-Dienst in der BRD um Kunden aus dem öffentlichen Sektor werben. ‌Das Angebot solle rechtlich und operativ vollständig unabhängig ‌von Google sein, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Hintergrund ist ‌das Bestreben der EU, die Abhängigkeit von ‌Nicht-EU-Anbietern ‌insbesondere bei Cloud-Diensten zu verringern . Während die Technologie vom US-Unternehmen Google Cloud stammt, wird Thales die dedizierte Cloud-Infrastruktur vollständig besitzen ‌und kontrollieren. Das Betriebsmodell ist mit dem französischen Cloud-Dienst »S3NS« von Thales identisch. (Reuters/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!