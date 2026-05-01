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20.05.2026
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Termine
»Hartmut König kommt«. Liederabend. Der bekannte Liedermacher aus der DDR hat ein Programm mit alten und neuen Songs zusammengestellt. Eintritt frei. Donnerstag, 21.5., 18 Uhr Ort: Ex-Sultanmarkt, Neustadt 26, Flensburg. Veranstalter: Initiative »Bundeswehr abschaffen« Flensburg
»Uwe Neumahr: Die Buchhandlung der Exilianten. Paris 1940«. Lesung. Adrienne Monnier und Sylvia Beach haben mit ihren Buchhandlungen über Jahrzehnte das literarische Leben in Paris geprägt, bis sich 1940 alles änderte mit der Besatzung durch die Nazifaschisten. Freitag, 22.5., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum, Schloss Rheinsberg 1, Rheinsberg
»1. Christopher Street Day in Gütersloh«. Demonstration. Sonnabend, 23.5., 15 Uhr. Ort: Konrad-Adenauer-Platz, Gütersloh. Veranstalter: CSD Gütersloh
»Klassik-Jazz-Benefizkonzert für medico international und deren Hilfsprojekte in Gaza«. Mit exzellenten Musikerinnen und Musikern. Sonnabend, 23.5., 19 Uhr. Ort: Glockenkeller, Hindenburgstr. 43, Kernen-Stetten. Veranstalter: Allmende Stetten
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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