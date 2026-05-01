Kunstfreiheit

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Der französische Bezahlsender Canal+ hat 600 französischen Filmkünstlern mit einem Ende der Zusammenarbeit gedroht. Diese hatten zuvor vor einem wachsenden Einfluss des konservativen Medienmoguls Vincent Bolloré auf die Branche gewarnt. Als Reaktion auf einen entsprechenden offenen Brief in der linksliberalen Zeitung Libération sagte der Chef des Senders, Maxime Saada, während der Filmfestspiele in Cannes, dass er nicht mehr möchte, dass sein Sender mit den Unterzeichnern zusammenarbeitet. Canal+ spielt eine wichtige Rolle in der französischen Filmförderung. Der Milliardär Bolloré hält einen Anteil von rund 30 Prozent an dem Sender und möchte nun die Kinokette UGC erwerben. In ihrem offenen Brief kritisieren die Filmkünstler, dass Bolloré damit in der Lage wäre, die gesamte Filmproduktionskette zu kontrollieren, von der Finanzierung bis zur Ausstrahlung im Fernsehen und im Kino. (dpa/jW)

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