Protektionismus

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Straßb o urg. Das EU-Parlament hat schärfere Regeln zum Schutz der Stahlindustrie vor Konkurrenz aus Ländern wie China beschlossen. Nach den neuen Vorgaben, auf die sich am Dienstag geeinigt wurde, wird die zollfreie Einfuhrmenge auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr begrenzt. Das sind etwa 47 Prozent weniger als bisher. Mengen, die diese Grenze überschreiten, sollen mit einem Strafzoll von 50 Prozent belegt werden. (dpa/jW)

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