Social-Media-Konzerne

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Menlo Park. Der Facebook-Mutterkonzern Meta plant einem internen Schreiben zufolge den Abbau von zehn Prozent seiner weltweiten Belegschaft. Die Kündigungen sollen am ‌Mittwoch ausgesprochen werden, wie aus einem Dokument vom Montag (Ortszeit) hervorgeht, in das die Nachrichtenagentur ‌Reuters Einblick erhielt. Personalchefin Janelle Gale kündigte darin zudem organisatorische Veränderungen an. So sollen 7.000 Beschäftigte in neue KI-Projekte wechseln und Führungspositionen gestrichen ‌werden. Dies werde das Unternehmen produktiver machen, erklärte Gale. Meta lehnte eine Stellungnahme ab. Zusätzlich zu den Kündigungen habe der Konzern 6.000 offene Stellen gestrichen. Insgesamt seien von den Entlassungen und Versetzungen etwa 20 Prozent der Belegschaft betroffen. (Reuters/jW)

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