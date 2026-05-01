Fußball

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Spiesen-Elversberg. Die SV Elversberg ist erstmals in die Fußballbundesliga aufgestiegen und beendet damit eine 33 Jahre anhaltende Flaute des Saarlandes im Oberhaus. Das Team von Trainer Vincent Wagner gewann am 34. Zweitligaspieltag souverän mit 3:0 (2:0) gegen Preußen Münster und schaffte damit ein Jahr nach dem bitteren Relegations-K.-o. gegen den 1. FC Heidenheim den Sprung in die erste Liga. Zweitligameister FC Schalke 04 stand schon zuvor als Aufsteiger fest. Seine Chance auf den Aufstieg erhalten hat der SC Paderborn, der beim 2:0 (1:0) beim SV Darmstadt 98 seine Aufgabe meisterte und von einem Patzer von Hannover 96 profitierte. Den Gang in die dritte Liga muss Fortuna Düsseldorf antreten. Die Rheinländer verloren im direkten Duell mit Greuther Fürth auswärts mit 0:3 (0:3) und büßten damit den Vorsprung auf die Franken noch ein. Die Fürther treten am Freitag sowie am 26. Mai in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen an. (dpa/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!