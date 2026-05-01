Somaliland

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Jerusalem. Der israelische Staatspräsident Issac Herzog hat am Montag den ersten Botschafter Somalilands in Jerusalem empfangen. Mohammed Hagi überreichte im Amtssitz des Präsidenten sein Beglaubigungsschreiben. Herzog sprach nach Angaben seines Büros demnach von einer »einzigartigen Gelegenheit« zum Dialog mit islamischen Ländern in der Region. Hagi ordnete die Beziehung beider Länder als strategisch ein, sie werde in vielen Bereichen den Weg nach vorn ebnen werde. Als weltweit erstes Land hatte Israel im Dezember die islamisch geprägte Region im Norden Somalias als unabhängigen Staat anerkannt. Mehrere regionale Mächte verurteilten Israels Schritt. Somalia lehnt die Anerkennung seiner abtrünnigen Region durch Tel Aviv entschieden ab. (dpa/jW)

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